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В кампании Halo Infinite обнаружили кооператив, но он ломает сохранения

В кампании Halo Infinite обнаружили кооператив, но он ломает сохранения
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Кампания Halo Infinite вышла 8 декабря, но без кооперативного режима. Разработчики пообещали добавить его к лету 2022 года. Несмотря на это, фанаты серии всё-таки запустили совместную игру с рядом осложнений.

Пользователь «Твиттера»‎ nobleactual4 опубликовал видео, в котором показал совместную игру на разделённом экране в Halo Infinite. По его словам, способ оказался небезопасным, потому что он ломает сохранения кампании. У второго игрока при этом не отображается интерфейс и не работают миссии.

Помимо кампании, в Halo Infinite есть мультиплеер, притом бесплатный. Недавно разработчики разнообразили его плейлистами из предыдущих игр серии и уже не в первый раз упростили прокачку боевого пропуска.

Halo Infinite доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series и в сервисе Xbox Game Pass.

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