Создатели Psychonauts 2 делают несколько новых игр

Double Fine Productions опубликовала письмо к фанатам, в котором поблагодарила их за 2021 год и позитивно встреченную Psychonauts 2. Подводя итог, студия рассказала о разработке нескольких новых игр.

Для этого Double Fine разделится на несколько команд, которые будут экспериментировать с новыми идеями. В студии отметили, что продолжат поддерживать существующие игры и исправлять ошибки, которые поступают службе поддержки.

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Psychonauts 2 вышла в августе на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series и в сервисе Xbox Game Pass. 3D-платформер позитивно встретили и критики, и игроки — 98% положительных отзывов в Steam. Русскоговорящих пользователей расстроило отсутствие перевода, но его добавят уже в начале 2022 года.

Psychonauts 2 также стала лучшим проектом для Xbox в этом году по версии Golden Joystick Award и личной игрой года для главы Xbox Фила Спенсера.

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