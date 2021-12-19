Ремейк Final Fantasy 7 может выйти в Steam

Square Enix выпустила ремейк Final Fantasy 7 на ПК эксклюзивно в магазине Epic Games, и датамайнеры уже разобрали его по кусочкам. В файлах обнаружили упоминание версии для Steam, которую позже нашли в SteamDB.

Как утверждает датамайнер AtelierTool, ремейк Final Fantasy 7 выйдет в Steam после окончания контракта Square Enix с Epic Games на временную эксклюзивность игры. До этого ролевой экшен полтора года был доступен только на PlayStation, а дополнение про Юффи и вовсе лишь на PS5.

Релиз ремейк Final Fantasy 7 на ПК сразу же привлёк внимание высокой ценой — 5719 рублей. На запуске оказалось, что в игре возникают проблемы даже на самых мощных системах, а настроек графики добавили очень мало.

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