NAVI выиграли престижный турнир World Final 2021 и заработали $500 тыс.

Команда из СНГ Natus Vincere одержала победу на BLAST Premier World Final 2021 по CS:GO. В гранд-финале украинский клуб встретился с российским коллективом Gambit Espots и переиграл его со счётом 2:1.
На чемпионате выступили все лучшие команды мира. На пути к заключительному матчу NAVI проиграли Team Liquid и упали в нижнюю сетку, а затем прошлись по ней. Сначала коллектив расправился с G2 Esports (2:1), а затем взял реванш у TL (2:0) и выбросил Team Vitality из финала лузеров. После поражения французы поменяют состав.
NAVI заработали $500 тыс. за первое место. Снайпер команды Александр s1mple Костылев был признан лучшим игроком турнира — это уже восьмой титул украинца за 2021 год. Gambit получила $250 тыс. за вице-чемпионство.
BLAST Premier World Final 2021 прошёл в Копенгагене с 14 по 19 декабря. Лучшие команды мира разыграли миллион долларов. Это был последний крупный ивент в 2021 году, теперь киберспортсменов ждёт отпуск и подготовка к следующему сезону.
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