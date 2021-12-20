Леонардо Ди Каприо спас двух собак из ледяного озера на съёмках «Не смотрите наверх»

Неприятный эпизод со счастливым финалом случился прямо во время съёмок комедии «Не смотрите наверх». Тогда Леонардо Ди Каприо жил в трейлере с двумя своими собаками породы хаски. Во время перерыва одна из них вдруг запрыгнула в ледяное озеро и никак не могла выбраться.
На помощь сразу же пришёл Ди Каприо. Без каких-либо раздумий он нырнул в озеро и спас хаски. Однако в момент подвига вторая собака тоже упала в воду, и актёру пришлось спасать и её. По словам Лео, его действия были полностью инстинктивны, и он очень рад, что животные остались целы и невредимы.
Ди Каприо и хаски. Снимок двухлетней давности
Съёмки фильма «Не смотрите наверх» проходили с осени 2020 года по зиму 2021-го в Массачусетсе — температура воздуха опускалась вплоть до -10 градусов по Цельсию. Видимо, собак Ди Каприо это нисколько не смущало, и они решили весело провести время на улице. После инцидента актёр гораздо серьёзнее стал относиться к безопасности своих животных и до конца съёмок не выпускал их наружу без присмотра.
«Не смотрите наверх» выйдет уже 24 декабря на Netflix. Фильм расскажет историю двух учёных, которые обнаружили метеорит, летящий в сторону нашей планеты. Столкновение произойдёт уже через полгода, поэтому они должны как можно скорее предупредить весь мир о надвигающейся опасности. Главные роли в ленте исполнили Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе и Кейт Бланшетт.
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