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Леонардо Ди Каприо спас двух собак из ледяного озера на съёмках «Не смотрите наверх»

Леонардо Ди Каприо спас двух собак из ледяного озера на съёмках «Не смотрите наверх»
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Неприятный эпизод со счастливым финалом случился прямо во время съёмок комедии «Не смотрите наверх». Тогда Леонардо Ди Каприо жил в трейлере с двумя своими собаками породы хаски. Во время перерыва одна из них вдруг запрыгнула в ледяное озеро и никак не могла выбраться.

На помощь сразу же пришёл Ди Каприо. Без каких-либо раздумий он нырнул в озеро и спас хаски. Однако в момент подвига вторая собака тоже упала в воду, и актёру пришлось спасать и её. По словам Лео, его действия были полностью инстинктивны, и он очень рад, что животные остались целы и невредимы.

Ди Каприо и хаски. Снимок двухлетней давности

Ди Каприо и хаски. Снимок двухлетней давности

Съёмки фильма «Не смотрите наверх» проходили с осени 2020 года по зиму 2021-го в Массачусетсе — температура воздуха опускалась вплоть до -10 градусов по Цельсию. Видимо, собак Ди Каприо это нисколько не смущало, и они решили весело провести время на улице. После инцидента актёр гораздо серьёзнее стал относиться к безопасности своих животных и до конца съёмок не выпускал их наружу без присмотра.

«Не смотрите наверх» выйдет уже 24 декабря на Netflix. Фильм расскажет историю двух учёных, которые обнаружили метеорит, летящий в сторону нашей планеты. Столкновение произойдёт уже через полгода, поэтому они должны как можно скорее предупредить весь мир о надвигающейся опасности. Главные роли в ленте исполнили Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе и Кейт Бланшетт.

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