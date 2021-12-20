В Cyberpunk 2077 добавили полноценное метро

Cyberpunk 2077 вышла больше года назад и столкнулась с большим количеством критики. Одной из причин недовольств у пользователей был полностью вырезанный функционал метро, о котором разработчики рассказывали ещё до релиза. А полноценная ветка даже появлялась в первом трейлере проекта.
Кадр с метро в первом трейлере Cyberpunk 2077
Видимо, моддеры так и не смогли смириться с отсутствием такого важного способа передвижения и добавили его сами. Всего в игре появилось 19 станций, на которых можно дождаться электропоезда. Что примечательно, при этом не будет никаких экранов загрузки: это полностью рабочий способ путешествовать. Авторы отмечают, что реализовали даже радио, чтобы игроки могли слушать музыку и наслаждаться пейзажами Найт-Сити одновременно.
Скачать мод можно на сайте nexusmods. Работает, само собой, только на ПК-версии продукта. Создатели отмечают, что им ещё есть над чем работать, поэтому модификацию в дальнейшем будут улучшать.
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