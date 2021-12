Hades стала первой игрой, получившей престижную литературную премию «Хьюго»

Hades вышла в 2020 году и уже собрала множество наград. На днях в список добавилась и литературная премия «Хьюго». Проект победил в номинации «Лучшая научно-фантастическая или фэнтезийная видеоигра». Это произошло впервые в истории — ранее награду не выдавали представителю игровой индустрии.

Hades обошла такие игры, как Final Fantasy VII Remake и The Last of Us Part II. По словам организаторов, из-за пандемии многие люди начали проводить время в виртуальных мирах. И творение Supergiant Games — по-настоящему достойное произведение, чтобы погрузиться в него с головой.

Глава студии Грег Касавин выступил с небольшим обращением. Он поблагодарил организаторов и отметил своих коллег, без которых выпуск такого проекта был бы попросту невозможен. Также он понадеялся, что «Хьюго» и дальше будет обращать внимание на игровую индустрию, ведь среди них встречаются представители настоящего искусства.

