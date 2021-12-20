The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 может выйти в ноябре 2022 года

10 декабря состоялась выставка The Game Awards 2021. На ней не только награждали игры уходящего года, но и анонсировали новые, а также показывали трейлеры самых ожидаемых проектов. Многие фанаты Nintendo ожидали увидеть новые материалы о The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, однако этого не произошло. Пользователи сразу же сочли это за дурной знак, ведь игра должна выйти в следующем году — значит, разработчики уже должны начинать рекламировать свой продукт.
Однако редактор издания IGN Пир Шнайдер в недавнем подкасте развеял сомнения игроков. По его словам, разработка идёт по плану, и проект должен «оказаться у него в руках» уже в ноябре 2022 года. Если игру не перенесут, то Breath of the Wild 2 окажется в продаже ещё до будущих рождественских праздников.
Также Шнайдер заверил, что у фанатов Nintendo будет множество поводов для радости в следующем году. Судя по всему, издатель готовит сразу несколько крупных проектов к релизу. Какие-то конкретные игры редактор не упомянул.
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