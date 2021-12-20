Главный радиочастотный центр предложил использовать ИИ для мониторинга контента в играх

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил использовать нейросети для защиты граждан от вредоносной информации путём мониторинга внутриигрового контента. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По словам руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Александра Федотова, нейросети должны сократить время на поиск запрещённой информации в проектах. С помощью них можно будет узнать о наличии в игре, например, детской порнографии, призывов к совершению самоубийств и сцен употребления наркотиков.
В ГРЧЦ отмечают, что ИИ могут использовать как рекомендательный сервис. В Роскомнадзоре рассказали, что алгоритмы должны всегда быть под контролем человека, чтобы их использование не приводило к нарушению прав и свобод граждан.
По мнению совладельца «Игромании» и «Канобу» Гаджи Махтиева, подобная инициатива создаст сложности разработчикам игр. По его словам, прогонять большие проекты через призму нейросетей в теории возможно, однако в результате это «может привести к ограничению доступности игр или платформ для их размещения». Всё дело в том, что в крупных игровых вселенных сейчас множество пользовательского контента. И в таком случае под санкции можно подтянуть даже обыкновенные сообщения в чате.
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