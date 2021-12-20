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Для выживача Rust вышло новогоднее обновление со снеговиками и рисунками фейерверков

Для выживача Rust вышло новогоднее обновление со снеговиками и рисунками фейерверков
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Авторы популярного выживача Rust выпустили новогоднее обновление. Игрокам позволили создавать уникальные рисунки для своих фейерверков, а во внутриигровом магазине для покупки появилась шляпа снеговика.

В игру добавили эффект звона колокольчиков — это значит, что в радиусе 40 метров от игрока появился подарок. В нём может быть оружие, одежда или ресурсы. Также разработчики дали возможность создавать специальный календарь, благодаря которому пользователи могут получить уникальные предметы раз в день.

С полным списком нововведений можно ознакомиться вот здесь. Сам ивент продлится до 6 января.

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