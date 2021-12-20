Secretlab анонсировала геймерское кресло в стиле «Ведьмака»

Сингапурский производитель мебели Secretlab представил новые геймерские кресла, сделанные в стиле «Ведьмака». Их выход приурочен к релизу второго сезона шоу об убийце чудовищ на Netflix.

Сами кресла стилизованы по-ведьмачьи. Например, на спинке можно увидеть два меча: серебряный и стальной. На внутренней части изображён медальон школы Волка — именно её выпускником стал главный герой франшизы. На кресле также есть подпись от Геральта из Ривии — неизвестно, чья именно рука её оставила.

В комплект с мебелью также входят коллекционные карточки из «Гвинта». Само кресло продаётся в трёх размерах, начальная стоимость составляет $ 529 или примерно 40 000 рублей.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!