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Secretlab анонсировала геймерское кресло в стиле «Ведьмака»

Secretlab анонсировала геймерское кресло в стиле «Ведьмака»
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Сингапурский производитель мебели Secretlab представил новые геймерские кресла, сделанные в стиле «Ведьмака». Их выход приурочен к релизу второго сезона шоу об убийце чудовищ на Netflix.

Сами кресла стилизованы по-ведьмачьи. Например, на спинке можно увидеть два меча: серебряный и стальной. На внутренней части изображён медальон школы Волка — именно её выпускником стал главный герой франшизы. На кресле также есть подпись от Геральта из Ривии — неизвестно, чья именно рука её оставила.

В комплект с мебелью также входят коллекционные карточки из «Гвинта». Само кресло продаётся в трёх размерах, начальная стоимость составляет $ 529 или примерно 40 000 рублей.

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