Secretlab анонсировала геймерское кресло в стиле «Ведьмака»

Сингапурский производитель мебели Secretlab представил новые геймерские кресла, сделанные в стиле «Ведьмака». Их выход приурочен к релизу второго сезона шоу об убийце чудовищ на Netflix.
Сами кресла стилизованы по-ведьмачьи. Например, на спинке можно увидеть два меча: серебряный и стальной. На внутренней части изображён медальон школы Волка — именно её выпускником стал главный герой франшизы. На кресле также есть подпись от Геральта из Ривии — неизвестно, чья именно рука её оставила.
В комплект с мебелью также входят коллекционные карточки из «Гвинта». Само кресло продаётся в трёх размерах, начальная стоимость составляет $ 529 или примерно 40 000 рублей.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 20 декабря 2021
-
13:29
-
13:17
-
12:35
-
11:38
-
11:05
-
10:41
-
10:15
-
09:50
-
09:35
-
09:15
-
08:45
-
08:19
-
02:39
-
02:18
-
01:10
-
00:58
- 19 декабря 2021
-
20:03
-
19:43
-
19:02
-
18:45
-
18:38
-
16:50
-
15:09
-
14:19
-
13:32
-
12:48
- 18 декабря 2021
-
19:45
-
19:00
-
18:40
-
18:16
-
17:52
-
16:58
-
16:26
-
15:23
-
14:49