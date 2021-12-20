Из Battlefield 2042 вырезали цунами, извержения вулканов и другие стихийные бедствия

Известный инсайдер Том Хендерсон уже рассказывал, что разработка Battlefield 2042 стала настоящим адом для многих сотрудников DICE. По его данным, такой масштабный проект полноценно создавали всего чуть больше года. Так что отсутствие изначально задуманных фич в игре — совершенно понятная ситуация.

Недавно Хендерсон рассказал, чего именно лишились игроки на релизе. По его словам, на презентации проекта издательству летом 2020 года разработчики обещали добавить извержения вулканов, цунами, землетрясения и другие стихийные бедствия. Однако в итоге ничего этого в игре нет.

Летом 2020 года на презентации Battlefield 2042 были землетрясения, огненные торнадо, цунами и извержения вулканов. Но из-за нехватки времени они сосредоточились лишь на смерчах.



Этой игре нужен был дополнительный год разработки.

Хендерсон не ждёт крупных нововведений в Battlefield 2042 в течение первого сезона. Дополнительный (или ранее вырезанный) контент может не выйти раньше марта, когда большая часть игроков уже покинет игру. Из-за этого в светлое будущее шутера верится ещё меньше.

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