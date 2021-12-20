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Геймер показал невероятный трюк с самолётом в GTA Online

Геймер показал невероятный трюк с самолётом в GTA Online
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Многие игроки любят безумные трюки и захватывающие моменты. Исключением не стал и пользователь Reddit под ником your_reddit_lawyerII — он пролетел задом на самолёте через ангар и успешно приземлился на взлётную площадку.

Прямо во время исполнения номера его друг прыгнул с парашютом, чтобы показать трюк в более выгодных ракурсах. Стоит отметить, что получилось действительно здорово.

Игрок выполняет невероятные трюки на самолёте в GTA 5 — летает под мостами и крутит бочки Игрок выполняет невероятные трюки на самолёте в GTA 5 — летает под мостами и крутит бочки

Трюк выглядит не очень реалистично, однако это не отменяет сложности его выполнения. По словам автора, он потратил около 100 попыток на реализацию идеи и в итоге ни о чём не жалеет. В его планах постановка других эпичных моментов, которыми каскадёр также поделится в будущем.

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