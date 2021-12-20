Геймер показал невероятный трюк с самолётом в GTA Online

Многие игроки любят безумные трюки и захватывающие моменты. Исключением не стал и пользователь Reddit под ником your_reddit_lawyerII — он пролетел задом на самолёте через ангар и успешно приземлился на взлётную площадку.

Прямо во время исполнения номера его друг прыгнул с парашютом, чтобы показать трюк в более выгодных ракурсах. Стоит отметить, что получилось действительно здорово.

Трюк выглядит не очень реалистично, однако это не отменяет сложности его выполнения. По словам автора, он потратил около 100 попыток на реализацию идеи и в итоге ни о чём не жалеет. В его планах постановка других эпичных моментов, которыми каскадёр также поделится в будущем.

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