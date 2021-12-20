В сериале «Ведьмак» нашли медальон из игр

17 декабря на Netflix вышел второй сезон сериала «Ведьмак». В конце второго эпизода показали сцену с Весемиром и различными медальонами ведьмачьих школ. Нашлось место даже отсылке из серии игр.

На фото правее всех находится тот самый медальон, который Геральт носил во всёх трёх «Ведьмаках». Создатели шоу решили добавить его в качестве небольшой пасхалки, которую поймут те, кто знаком с видеоиграми по франшизе.

Геральт из сериала тоже носит медальон школы волка, однако внешним видом он отличается от того, что показывали в играх. У сериального ведьмака медальон представляет собой окружность, в которой высечена голова волка, тогда как в играх это была полноценная голова животного.

Медальон Геральта из сериала

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