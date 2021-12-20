Авторы Horizon: Forbidden West представили нового подводного робота

Релиз Horizon: Forbidden West всё ближе, и разработчики продолжают делиться новыми деталями о проекте. Совсем недавно авторы рассказали и даже показали нового подводного робота под названием The Burrower.

The Burrower — разведывательная машина, которая издаёт высокочастотный звук, чтобы оповестить союзников и ошеломить врагов. Она может прокладывать тоннели под землей и всплывать в неожиданных местах.

Ранее авторы также рассказывали и о других новых машинах в сиквеле. Разработчики описывают новых противников как очень смертоносных врагов, которые в два счёта смогут разобраться с зазевавшейся героиней. Например, Элой предстоит столкнуться с гигантской железной змеёй.

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