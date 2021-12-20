490 машин, 90 трасс, 2500 локаций и 40 стран: детали Gran Turismo 7
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В одном из японских магазинов появилась рекламная брошюра Gran Turismo 7. В ней можно найти ранее не опубликованные детали и элементы, которые появятся в гоночном симуляторе. Находкой поделилось издание VG247
Что появится в Gran Turismo 7
- Возможность купить более 60 брендов и 300 машин, выпущенных до 2011 года
- Гараж и магазин для тюнинга. В первом можно будет хранить все ваши автомобили, а во втором появится возможность детально кастомизировать машины
- Фоторежим с большим функционалом. Сообщается, что авторы дадут возможность создавать снимки в 40 странах с 2500 локациями
- Испытания, за прохождение которых игроки будут получать награды. Вероятно, будут и ежедневные задачи
- В общей сложности 490 автомобилей
- 90 гоночных трасс.
Брошюра игры на японском языке
Известно, что PS5-версия Gran Turismo 7 будет поддерживать особенности геймпада DualSense, 4K-разрешение и 60 FPS. Релиз гоночного симулятора запланирован на 4 марта 2022 года для PS4 и PS5.
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