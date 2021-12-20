Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

490 машин, 90 трасс, 2500 локаций и 40 стран: детали Gran Turismo 7

490 машин, 90 трасс, 2500 локаций и 40 стран: детали Gran Turismo 7
Комментарии

В одном из японских магазинов появилась рекламная брошюра Gran Turismo 7. В ней можно найти ранее не опубликованные детали и элементы, которые появятся в гоночном симуляторе. Находкой поделилось издание VG247

Что появится в Gran Turismo 7

  • Возможность купить более 60 брендов и 300 машин, выпущенных до 2011 года
  • Гараж и магазин для тюнинга. В первом можно будет хранить все ваши автомобили, а во втором появится возможность детально кастомизировать машины
  • Фоторежим с большим функционалом. Сообщается, что авторы дадут возможность создавать снимки в 40 странах с 2500 локациями
  • Испытания, за прохождение которых игроки будут получать награды. Вероятно, будут и ежедневные задачи
  • В общей сложности 490 автомобилей
  • 90 гоночных трасс.
Брошюра игры на японском языке

Брошюра игры на японском языке

Новогодние открытки от любимых разработчиков игр Новогодние открытки от любимых разработчиков игр

Известно, что PS5-версия Gran Turismo 7 будет поддерживать особенности геймпада DualSense, 4K-разрешение и 60 FPS. Релиз гоночного симулятора запланирован на 4 марта 2022 года для PS4 и PS5.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021