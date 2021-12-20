В кликер с печенькой Cookie Clicker добавили поддержку модов из Steam

1 сентября 2021 года в Steam вышла культовая игра Cookie Clicker. Её суть в том, чтобы как можно больше раз кликнуть на печеньку, чтобы из неё получалось ещё больше печенек. Недавно кликер получил свежий патч с новыми функциями.

Например, появилась возможность добавлять в игру моды из Steam. Ещё автор добавил поддержку корейского языка и всплывающие подсказки после получения достижений. По словам разработчика Cookie Clicker, этот апдейт станет последним из функционала Steam, а следующие обновления будут касаться контента.

Кстати, о нём самом. Скоро в кликере появятся тематические Рождественские элементы вроде праздничных украшений, музыки и другого. За разработку тайтла отвечает Жульен Orteil Тьенно, который выпустил Cookie Clicker в 2013 году.

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