Русский хит Loop Hero внезапно стал бесплатным на сутки

А вот и первый настоящий хит бесплатной раздачи Epic Games Store — Loop Hero от российской команды энтузиастов из Four Quarters.

Мы крайне советуем обратить внимание на инди-хит. Рогалик с непрямым управлением про рыцаря, оказавшегося заложником временной петли. Он может двигаться только вперёд, где ему предстоит сражаться с противниками и находить новую экипировку — игрокам же предстоит ставить на пути героя разные здания и элементы ландшафта.

Забрать бесплатную копию можно в течение 24 часов, до 19:00 мск 21 декабря.

Мы активно следим за ежедневными раздачами Epic Games Store и советуем вам добавить нашу страницу со всеми деталями раздачи в закладки! Впереди ещё больше половины акционных игр, поэтому не стоит забывать про новую халяву!