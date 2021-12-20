Мы стали семьёй: первый трейлер спецэпизода «Гарри Поттера» с Дэниелом Рэдклиффом

1 января 2022 года в сервисе HBO Max состоится премьера спецвыпуска «Гарри Поттера» в честь 20-летия франшизы. В ролике можно увидеть Дэниеля Рэдклиффа, Эмма Уотсон, Руперта Грина и других актёров.

По ходу ролика актёры прогуливаются по культовым для франшизы местам и радостно встречаются друг с другом. Один из первых кадров, например, как в большом зале Хогвартса пересекаются Эмма Уотсон и Том Фелтон, который сыграл Драко Малфоя.

На заднем фоне звучит чарующая, даже волшебная музыка. По словам многих актёров, во время работы над «Гарри Поттером» они стали как одна большая семья. Это ощущалось во всём — в их отношениях, шутках, поддержке и другом.

Спецэпизод выйдет и в России. Его покажет «Амедиатека».

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