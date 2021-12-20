Сценарий третьего сезона «Ведьмака» почти готов, но до съёмок ещё далеко

17 декабря на Netflix вышел второй сезон сериала «Ведьмак». Его долго ждали фанаты, однако режим ожидания включается снова, но уже на третий сезон. Его сценарий уже почти написан, однако производство только начинается.

По словам шоураннера сериала Лорен Шмидт-Хисрих, как только сценарий будет дописан, то она пригласит режиссёра, продюсеров и актёров, чтобы вносить правки и делать новый сезон лучше. Снимать его, конечно, не будут ещё долго.

Мы почти написали сценарий, и это правда удивительно. Я в восторге от того, как всё складывается. Моя любимая книга во вселенной — «Час презрения». На ней и будет основан сезон.

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«Час презрения» сконцентрирована на отношениях между Северными королевствами и Нильфгаардом. Вероятно, в сезоне покажут противостояние двух держав, а также уделят много внимания Цири, которая должна лучше освоить магию.

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