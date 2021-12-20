Twitch заблокировал канал Amazon Prime. Там ведущая показала грудь в эфире

Twitch принадлежит Amazon с 2014 года, но условия пользованием сервиса распространяются и на владельца. Официальный испанский канал Amazon Prime заблокировали за нарушение правил платформы.

Испанский Amazon Prime забанили после окончания ночного шоу 19 декабря. В финале программы ведущая Энар Альварес решила ускорить процесс, когда показала грудь с призывом к блокировке, сообщает Dexerto.

Мы идём к блокировке. Давайте, они нас забанят.

Фото: Amazon Prime

В этот момент режиссёр трансляции отключил показ с камеры, но ведущая снова оказалась в кадре и засветила сосок, после чего шоу завершили. Мотивы Альварес не сообщаются, как и сроки блокировки официального канала Amazon Prime. Инцидент доказывает, что правила Twitch необходимо соблюдать всем пользователям, даже владельцу сервиса.

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