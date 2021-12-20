Динамичные умения и эффекты — что показали в новом отчёте по Diablo 4

Blizzard представила фанатам новый отчёт ожидаемой Diablo 4, в котором рассказала о механиках экшена. На этот раз разработчики уделили внимание способностям героев, визуальным эффектам и оружию.

Разработчики показали динамичные умения, эффект которых увеличивается при повышении уровня героя и использовании усилений. У способностей будет несколько вариантов, которые отличаются от изначальных и наносят другой тип урона.

Важными в Diablo 4 стали визуальные эффекты, которые создаются для лучшей ориентации в происходящем. По словам Blizzard, игроки должны различать умения и действия врагов в любой ситуации. Мощные способности получат заметные графические сигналы, а обычные будут сливаться со средой.

Изменения коснулись и боевой системы в целом благодаря усовершенствованным анимациям. Например, во время вихря варвара урон будет наноситься в зоне нахождения оружия, а не раз в несколько кадров вокруг героя. Обновлённые анимированные фигуры позволят бить точнее и способностями, и одиночными ударами.

Помимо этого, разработчики рассказали о бафах для оружия, легендарных предметах и про таблицу совершенствования. Она открывается с 50-го уровня и даёт персонажам уникальный набор бонусов. Полный отчёт разработчиков по Diablo 4 доступен на официальном сайте Blizzard.

Diablo 4 выходит в 2023 году на ПК и консолях.

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