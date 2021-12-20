GTA 5 или Max Payne 3? Покупателям провального ремастера GTA на ПК дарят ещё одну игру
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Rockstar продолжает всячески извиняться за провальный релиз Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Вдобавок к раздаче бесплатных копий оригинальных GTA 3, Vice City и San Andreas все владельцы переиздания смогут выбрать ещё одну бесплатную игру.
На выбор дают:
- Grand Theft Auto 5: Premium Edition
- Grand Theft Auto 4: Complete Edition
- Max Payne 3
- L.A. Noire
- Bully: Scholarship Edition
- Набор денег для GTA Online
- 55 золотых слитков для Red Dead Online.
Акция продлится до 5 января, поэтому желающим стоит поторопиться. Для активации подарка надо перейти на специальную страницу, зайти в учётную запись Rockstar и выбрать бонус.
Вдобавок сейчас в магазине Rockstar проходит распродажа со скидками до 70%. Купить неудачное переиздание старых GTA можно со скидкой в 20%.
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