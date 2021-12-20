GTA 5 или Max Payne 3? Покупателям провального ремастера GTA на ПК дарят ещё одну игру

Rockstar продолжает всячески извиняться за провальный релиз Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Вдобавок к раздаче бесплатных копий оригинальных GTA 3, Vice City и San Andreas все владельцы переиздания смогут выбрать ещё одну бесплатную игру.

На выбор дают:

Grand Theft Auto 5: Premium Edition

Grand Theft Auto 4: Complete Edition

Max Payne 3

L.A. Noire

Bully: Scholarship Edition

Набор денег для GTA Online

55 золотых слитков для Red Dead Online.

Акция продлится до 5 января, поэтому желающим стоит поторопиться. Для активации подарка надо перейти на специальную страницу, зайти в учётную запись Rockstar и выбрать бонус.

Вдобавок сейчас в магазине Rockstar проходит распродажа со скидками до 70%. Купить неудачное переиздание старых GTA можно со скидкой в 20%.