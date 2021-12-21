Немецкая версия Dying Light 2 лишится расчленёнки из-за цензуры

Рейтинговое агентство Германии USK не пустило оригинальную версию Dying Light 2 на родной рынок и подвергло её цензуре. Зомби-экшен выйдет только в цифровом виде, в котором не будет расчленёнки и возможности убийства нейтральных NPC.

Разработчики из Techland заверили, что ограничения никак не повлияют на сюжетную кампанию и игровой процесс. Студия попытается в том или ином виде вернуть возможности, предоставляя новые версии на оценку USK. Также игроки из Германии смогут играть в Dying Light 2 в кооперативе только в своём регионе. Со временем создатели объединят их с остальными.

Dying Light 2 выйдет 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Разработчики уже представили системные требования и сведения о «весе» экшена.

Первая Dying Light не вышла на Nintendo Switch в России и европейском регионе из-за запрета в Германии. Оттуда цифровую версию распространяют для гибридной консоли.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!