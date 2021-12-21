Немецкая версия Dying Light 2 лишится расчленёнки из-за цензуры

Рейтинговое агентство Германии USK не пустило оригинальную версию Dying Light 2 на родной рынок и подвергло её цензуре. Зомби-экшен выйдет только в цифровом виде, в котором не будет расчленёнки и возможности убийства нейтральных NPC.
Разработчики из Techland заверили, что ограничения никак не повлияют на сюжетную кампанию и игровой процесс. Студия попытается в том или ином виде вернуть возможности, предоставляя новые версии на оценку USK. Также игроки из Германии смогут играть в Dying Light 2 в кооперативе только в своём регионе. Со временем создатели объединят их с остальными.
Dying Light 2 выйдет 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Разработчики уже представили системные требования и сведения о «весе» экшена.
Первая Dying Light не вышла на Nintendo Switch в России и европейском регионе из-за запрета в Германии. Оттуда цифровую версию распространяют для гибридной консоли.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 21 декабря 2021
-
00:04
- 20 декабря 2021
-
23:22
-
22:44
-
21:53
-
21:45
-
21:38
-
21:15
-
20:55
-
20:03
-
19:45
-
19:19
-
19:15
-
19:06
-
19:00
-
18:18
-
17:36
-
16:56
-
16:15
-
16:04
-
15:25
-
15:20
-
14:39
-
14:30
-
14:12
-
13:59
-
13:29
-
13:17
-
12:35
-
11:38
-
11:05
-
10:41
-
10:15
-
09:50
-
09:35
-
09:15