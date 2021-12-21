Следуй за белым кроликом: «Матрица» добралась до Fortnite
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С очередным обновлением магазина Fortnite появился контент по «Матрице». К разочарованию многих, в комплект вошли только две эмоции и анимированная раскраска.
- Уворот пуль в стиле Нео — анимация (300 V-баксов)
- Удар Тринити — анимация (300 V-баксов)
- Единицы и нули — анимированный скин на оружие (500 V-баксов).
Приобрести всё это можно в комплекте со скидкой — всего за 800 V-баксов. Примерно 400 рублей.
Взглянуть на новинки в действии
Игроки уже жалуются, что ожидали в первую очередь всё-таки скинов — особенно Нео. Подобная коллаборация выглядит немного странной, хотя приятные мелочи всё равно радуют. Например, при использовании любой из новых эмоций у любого героя появляются тёмные очки. Некоторые уже активно играют за Джона Уика, используя новые скины.
Официальный ролик
Не исключено, что в течение текущего сезона поклонников всё же ждут какие-то другие комплекты по «Матрице».
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