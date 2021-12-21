Глава Xbox Фил Спенсер усомнился в успешности метавселенных

Метавселенные, кажется, уже захватили разумы всех крупных компаний в мире. К ним присматривается множество известных брендов, от Nike до Meta (бывшая Facebook). И это несмотря на то, что многие до сих пор не понимают, в чём суть такого подхода.

Недавно на эту тему высказался и глава Xbox Фил Спенсер. По его словам, у Microsoft действительно есть все инструменты для создания метавселенной, он привёл в пример Minecraft. Однако, по словам менеджера, компания не уверена, что это нужно её пользователям в данный момент.

Мы проводим много времени, обсуждая те или иные идеи с руководством. А что касается метавселенных — мы задаём себе вопросы: «Зачем? Разве это то, чего хотят наши пользователи? Как это улучшит жизнь игрокам и авторам контента?»

Спенсер подтвердил, что в теории издательство могло бы создать метавселенную из Minecraft. Однако он считает, что пользователи гораздо лучше справляются с созданием игровых миров и сами могут решить, что им нужно. Глава Xbox в очередной раз напомнил, что компания считает игроков ключевыми элементами своей экосистемы и готова подстраиваться под их желания.

Если вы будете принимать решения вопреки желаниям игроков и создателей, вы проиграете. Именно с такого принципа и стоит начать.

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