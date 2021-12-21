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Режиссёр «Шан-Чи и легенда десяти колец» хотел бы увидеть Джеки Чана в продолжении

Режиссёр «Шан-Чи и легенда десяти колец» хотел бы увидеть Джеки Чана в продолжении
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Этой осенью вышел новый оригинальный фильм во вселенной Marvel под названием «Шан-Чи и легенда десяти колец». Впервые в истории киностудии главным героем стал китайский персонаж Шан-Чи, а сама лента посвящена в том числе боевым искусствам.

Фильм собрал по всему миру чуть больше $ 430 млн, а его режиссёр Дестин Дэниел Креттон уже раздумывает над продолжением. Постановщик поделился своей самой большой мечтой — он хочет позвать Джеки Чана в сиквел.

Если бы Джеки Чан снялся в продолжении «Шан-Чи», это было бы исполнением мечты всей моей жизни.
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Судя по всему, Креттон ещё не связывался с легендой азиатских боевиков. Однако его присутствие в продолжении очень вероятно — 67-летний актёр продолжает сниматься в фильмах. В 2020 году Джеки исполнил главную роль в «Авангарде: Арктические волки», где вновь показал несколько коронных трюков.

О продолжении «Шан-Чи» пока говорить рано — проект на ранней стадии производства. Помимо него, Креттон также занимается неанонсированным сериалом для сервиса Disney+.

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