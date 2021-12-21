Для экшена Mount & Blade 2: Bannerlord вышла русская локализация. Как её включить?
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TaleWorlds Entertainment представила официальную русскую локализацию для популярнейшего средневекового экшена Mount & Blade II: Bannerlord. Пока что она доступна в режиме бета-патча для Steam-версии игры. Это произошло спустя полтора года с выхода игры в ранний доступ.
Как включить русский язык в Mount & Blade II: Bannerlord:
- Нажать ПКМ на игре в библиотеке и выбрать «Свойства»;
- Перейти во вкладку «Бета-версии»;
- В списке тестирований выбрать версию е1.7.0 — beta.
Полноценный выход русской локализации из беты должен состояться в течение ближайших пары недель. В данный момент на Mount & Blade II: Bannerlord действует скидка 20% — проект можно приобрести за 1359 рублей.до вечера 22 декабря.
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