Великий исход: из Ubisoft продолжают уходить ключевые разработчики

В начале ноября мы уже публиковали материал, посвящённый массовому уходу ключевых разработчиков из Ubisoft. Компания даже повысила зарплаты в своих канадских отделениях, однако, судя по всему, это не помогло.

На днях издание Axios выпустило расследование на тему «Великого исхода». Так бывшие разработчики из Ubisoft называют массовые увольнения из компании. Axios пообщалось с ними, а также с текущими сотрудниками и рассказало об обстановке в организации.

Так, только за последние несколько недель Ubisoft покинули 12 ключевых разработчиков Assassin's Creed Valhalla и 5 авторов Far Cry 6. Всего за полгода из Монреаля и Квебека ушли как минимум 60 человек — и это были опытные разработчики. В основном они уходят в канадские стартапы, где им предлагают намного более комфортные рабочие условия.

Нынешние работники компании признают, что из-за ухода важных людей внутренним студиям стало намного тяжелее вклиниться в рабочие процессы. Именно поэтому ближайшие дополнения для франшиз Ubisoft выйдут позже запланированного. Также многие сотрудники выражают беспокойство текущей политикой компании: их не устраивает взятое направление организации с упором на NFT-токены, а также отсутствие творческой свободы.

Недавний опрос внутри компании о довольстве работников показал результат в 74 балла. Представители компании отметили, что этот показатель можно считать средним в игровой индустрии и поводов для тревоги пока нет.

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