Фото: фанат выковал броню Чёрного рыцаря из Dark Souls

Фанатское сообщество видеоигр не перестаёт поражать. Так, пользователь Reddit под ником KeNnY1337TV опубликовал свои фотографии в броне Чёрного рыцаря из серии Dark Souls.
На создание столь детализированных материалов у автора ушло целых 9 месяцев. Пользователи в комментариях похвалили работу создателя и отметили, что броня получилась очень качественной и реалистичной.
KeNnY1337TV рассказал, что в первую очередь создавал сет для косплея — он занимается перевоплощением уже 2 года. В его «инстаграме» можно найти примеры других работ: например, броню Орнштейна из первой части Dark Souls. Автор заявил, что продолжит заниматься любимым делом — так что стоит ожидать других невероятных работ от него.
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