Киану Ривз подтвердил переговоры о роли в киновселенной Marvel
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В конце ноября издание Empire взяло интервью у Киану Ривза. На нём автор рассказал о своём желании появиться в киновселенной Marvel. Для него сыграть персонажа из такой большой франшизы было бы честью.
И вот на днях Ривз рассказал о переговорах с главой Marvel Studios Кевином Файги. По словам актёра, продюсер ему понравился, однако к конкретному решению они не пришли.
Да, мы встретились, и Кевин Файги оказался классным мужиком. Но пока что мы ни к чему не пришли.
Сам Файги ещё в 2019 говорил о желании привлечь культового актёра в киновселенную Marvel. Рано или поздно это действительно произойдёт. Главное, чтобы артисту подобрали значимую роль, в которой он смог бы достойно раскрыть своего персонажа.
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