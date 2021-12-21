Netflix представил третий российский сериал — с Юрой Борисовым в главной роли

Netflix анонсировал уже третье российское произведение на своей площадке. Им станет сериал «Ничего особенного» с Юрой Борисовым («Серебряные коньки», «Бык») в главной роли. Режиссёром выступит дебютант Илья Маланин.

«Ничего особенного» расскажет о молодом актёре, который становится волонтёром фонда помощи людям с особенностями развития. Вместе с ними он поставит спектакль и сблизится с подопечными, а также найдёт решение собственных проблем.

Первый кадр из «Ничего особенного»

Помимо Борисова, в картине сыграют Дарья Мельникова («Папины дочки»), Полина Пушкарук («Я не вернусь») и Ольга Ломоносова («Не родись красивой»). Даты релиза у шоу пока нет.

Это уже третий российский сериал, который разрабатывает Netflix. Онлайн-кинотеатр также работает над современной адаптацией «Анны Карениной» со Светланой Ходченковой и драмой «Петля» с Александром Петровым.

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