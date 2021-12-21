85 млн просмотров и 23 млн голосующих: новые рекорды The Game Awards 2021
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Церемония The Game Awards 2021 прошла утром 10 декабря — на ней награждали игры уходящего года и анонсировали новые проекты. Ведущий мероприятия Джефф Кили поделился статистикой ивента.
- Количество просмотров шоу достигло 85 млн — на 2 млн больше, чем в 2020 году.
- Число зрительских голосов в выборах лучшей игры года оказалось рекордным — 23,2 млн. Победителем стала Halo Infinite.
- Общее время просмотра церемонии пользователями на YouTube составило 1,75 млн часов — на 15% больше прошлогоднего результата.
- Число уникальных зрителей на Twitch составило 3,35 млн.
- Пиковое число зрителей на Twitch — 257 тысяч, среднее — 215 тысяч.
Самым просматриваемым видео с церемонии стало выступление Стинга — его посмотрело более 377 тысяч человек. Самый популярный трейлер — Warhammer 40,000: Space Marine 2 с результатом в более 100 тысяч просмотров.
Кили подтвердил, что в следующем году мероприятие вернётся на наши экраны. Вполне возможно, что выставка и дальше продолжит бить свои рекорды.
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