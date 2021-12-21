22 млрд убийств и более 5 млрд оживлений: статистика Apex Legends за 2021 год

Авторы популярной королевской битвы Apex Legends из студии Respawn опубликовали статистику за 2021 год.

Согласно данным, за этот год игроки совершили более 22 млрд убийств — и 446 млн из них сделаны с помощью мини-дробовика «Мозамбика». Оружие в сообществе игроков считается одним из самых популярных за счёт мемов и забавных ситуаций.

Остальная статистика Apex Legends

Игроки использовали навыки легенд более 16 млрд раз.

При совместной игре было сделано более 5,5 млрд оживлений союзников.

Игроки нашли более 27 млн плюшевых игрушек Несси.

Было совершено более 1 млрд возрождений после смерти.

Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. В начале 2022 года в шутере завершится сезон «Побег». Ранее появлялась информация, что некстген-версии для PS5 и Xbox Series могут как раз выйти в этот период.

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