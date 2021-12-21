В New World случился аналог Монгольской империи — одна группа доминирует над другими

Создатели New World провели слияние серверов из-за оттока пользователей. Это объединило игроков из разных миров. После этого у путешественников сохранился прогресс, но где-то одна фракция стала доминировать над другими.
Тотальное превосходство одной фракции в некоторых мирах New World возникает из-за слияния крупных серверов с мелкими. В ранее конкурентном PvP начинает доминировать одна сторона. Из-за этого карта MMO выкрашивается одним цветом.
New World вышла в сентябре этого года на ПК. За несколько месяцев игроки обнаружили множество багов, некоторые из которых дублируют предметы и золото, а также дают преимущества в PVP.
Пока разработчики не вышли на верную дорогу, потому что их решения приводят к дополнительным проблемам в New World. Из-за этого количество игроков и рейтинг MMO с момента релиза снизились. Процент положительных отзывов в Steam составляет 69%, а пиковый онлайн в сутки не превышает 150 тыс. человек.
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