Доктор Стрэндж заколдовал тиктокеров магией из «Человека-паука»

В конце ноября в TikTok появился канал The Daily Bugle — блог из вселенной «Человека-паука», где работает Джей Джона Джеймсон в исполнении Джей Кэй Симмонса. Там же выступает и Бетти Брант из школы Питера Паркера.
Сперва в аккаунте было всего несколько роликов, в первую очередь очерняющих Паучка. Однако ближе к премьере «Нет пути домой» вышло видео с синопсисом картины. В нём зрителям рассказывают об убийстве Мистерио и раскрывают тайну личности Человека-паука.
В конце «Нет пути домой» Доктор Стрэндж делает так, чтобы абсолютно все забыли о существовании Питера Паркера. Пользователи TikTok решили перенести события фильма в реальность и начали комментировать то самое видео с личностью супергероя. Они не понимают, кто такой Питер Паркер, и не верят изданию The Daily Bugle. На это обратила внимание пользовательница «Твиттера» под ником darkestestchaos.
«Кто такой Питер Паркер? Я что-то пропустил?»
«Извините, но кто такой Питер Паркер?»
Тем временем «Нет пути домой» обошёл «Мстителей: Война бесконечности» на старте и стремится к миллиардным сборам. Впервые в ковидную эпоху.
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