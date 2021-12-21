Последний шанс купить PS5 в этом году? Завтра Ozon проведёт ещё одну закрытую продажу

Интернет-магазин Ozon проведёт ещё одну закрытую продажу PS5 в комплектах с периферией и подписками завтра в 12:00 мск. В отличие от прошлой акции, в новой участвует версия консоли без дисковода.

Какие комплекты PS5 будут в продаже

PS5 Digital Edition + камера + пульт + подписка PS Plus на год — 49 999 рублей;

PS5 + камера+ пульт + подписка PS Plus на год — 58 499 рублей;

PS5 + пульт + подписка сервиса Okko оптимум на год — 58 499 рублей.

Ozon пришлёт уведомление на покупку PS5 в личный кабинет или на электронную почту. Оформить заказ можно будет только на один комплект. С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте интернет-магазина.

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