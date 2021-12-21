В Assassin's Creed Origins добавят 60 FPS на PS5 и Xbox Series

Assassin's Creed Origins вышла в 2017 году и стала первой игрой перезапущенной серии. Экшен доступен на ПК, PS4 и Xbox One, однако он до сих пор не получит некстген-версию для новых консолей, о чём фанаты давно просят Ubisoft. Вскоре это, похоже, изменится.
В честь Дня Assassin's Creed в социальных сетях франшизы подтвердили планы по увеличению производительности египетской части серии — в AC Origins хотят добавить 60 кадров в секунду.
Origins полюбилась как игрокам, так и критикам. Игру хвалили за грамотное введение системы RPG, разнообразие в геймплее и сюжетные повороты. Версия экшена на Xbox One получила самые высокие оценки от критиков и пользователей среди всех платформ — 85 из 100 и 7,6 из 10 соответственно.
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