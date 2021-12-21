На сайте Marvel добавили страницы Человеков-пауков Магуайра и Гарфилда

Читатели сайта Marvel обнаружили, что там появились страницы двух Человеков-пауков — Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.

Первого назвали Дружелюбным соседом Человеком-пауком (Friendly Neighborhood Spider-Man), а второго — Великолепным Человеком-пауком (The Amazing Spider-Man). Никакого обширного описания у обоих кумиров нет, лишь пересылки на других Пауков, включая Том Холланда, по арту и короткому описанию.

Постеры с сайта Marvel

Далее следуют спойлеры ленты «Человек-паук: Нет пути домой».

В описании обоих героев упоминается, что они оба пришли в киновселенную Marvel — один в своём культовому костюме (Магуайр), а другой попросту неповторимый (Гарфилд).

По слухам, Marvel после появления обоих Пауков в «Нет пути домой» хочет и дальше видеть Магуайра и Гарфилда в своих проектах. Более того, та же Sony не исключает возможность возобновить выпуск сольных фильмов с Эндрю Гарфилдом. Это, кстати, чуть ли не требуют и сами поклонники.

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