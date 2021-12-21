Поезда метро в Санкт-Петербурге украсили в стиле «Ведьмака»
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В России хорошо подготовились к выходу второго сезона сериала «Ведьмак». Поезда метрополитена в Санкт-Петербурге стилизовали под шоу, причём изменения произошли как внутри, так и снаружи.
На вагонах можно увидеть Геральта, Цири, Йеннифэр и название сериала. Внутри есть пара фраз, которые описывают шоу и самого ведьмака. Подобный рекламный ход проворачивали и в других странах, однако увидеть такое в России как минимум необычно.
Его судьба: Защищать
16 декабря пользователи обратили внимание, что во Внуково и на Василевском острове появились чудовища из сериала. Второй сезон «Ведьмака» вышел 17 декабря, а сценарий к новому сезону уже почти написан.
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