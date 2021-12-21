Успейте за 24 часа бесплатно забрать кооп-шутер с динозаврами Second Extinction

Следующей бесплатной игрой в раздаче Epic Games Store стал кооперативный шутер с динозаврами Second Extinction. Успейте забрать игру в течение 24 часов, до 19:00 мск 22 декабря.

Second Extinction вышла в 2020 году и получила в основном положительные отзывы от игроков и критиков. Динозавры-мутанты захватили Землю, так что игрокам требуется отбить её у чудовищ с помощью богатого арсенала и смекалки. Шутер направлен именно на совместную игру, так что с друзьями точно будет веселее!

Мы активно следим за ежедневными раздачами Epic Games Store и советуем вам добавить нашу страницу со всеми деталями раздачи в закладки! Впереди ещё больше половины акционных игр, поэтому не стоит забывать про новую халяву!

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