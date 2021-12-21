В Origin на ПК началась новогодняя распродажа

В магазине Origin на ПК началась новогодняя распродажа, в которую попали хиты EA и другие проекты. Среди них: Mass Effect: Legendary Edition, Star Wars Jedi: Fallen Order и Battlefield 2042.

Несколько интересных предложений

Скорее всего, распродажа в Origin завершится в первых числах января. Точную дату в магазине не указали.

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