В Origin на ПК началась новогодняя распродажа
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В магазине Origin на ПК началась новогодняя распродажа, в которую попали хиты EA и другие проекты. Среди них: Mass Effect: Legendary Edition, Star Wars Jedi: Fallen Order и Battlefield 2042.
Несколько интересных предложений
- Mirror’s Edge: Catalyst — 49 рублей (-90%)
- Dragon Age: Inquisition — 149 рублей (-88%)
- Star Wars Battlefront II — 199 рублей (-80%)
- Trials Rising — 259 рублей (-80%)
- Command & Conquer Remastered Collection — 599 рублей (-60%)
- Need for Speed Heat — 699 рублей (-80%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 924 рубля (-63%)
- It Takes Two — 1249 рублей (-50%)
- FIFA 22 — 1399 рублей (-60%)
- Mass Effect: Legendary Edition — 1749 рублей (-50%)
- Apex Legends Champion Edition — 1749 рублей (-30%)
- Battlefield 2042 — 2332 рубля (-33%)
Скорее всего, распродажа в Origin завершится в первых числах января. Точную дату в магазине не указали.
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