Фото: как Need for Speed Underground и Most Wanted выглядели бы в 2021 году

В последнее время особую популярность приобрели различные ремейки и ремастеры старых игр. К сожалению, у Need for Speed: Underground и Need for Speed: Most Wanted таких обновлений не ожидается, зато за EA это сделал 3D-художник под ником Darudnik.

В своих работах он показал, как бы могли выглядеть потенциальные ремейки. В глаза сразу бросаются улучшенные освещение, модели автомобилей и проработанное окружение. Вероятно, от такой переработанной игры аудитория осталась бы в восторге.

Underground (рендер)

Undeground (оригинал)

Undeground днём (рендер)

Underground (оригинал)

В комментариях пользователи оценили работу Darudnik. Кто-то всерьёз стал просить автора взяться на ремейки игр, однако, конечно, заниматься таким он не собирается.

Most Wanted (рендер)

Most Wanted (оригинал)

