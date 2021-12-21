Фото: как Need for Speed Underground и Most Wanted выглядели бы в 2021 году

В последнее время особую популярность приобрели различные ремейки и ремастеры старых игр. К сожалению, у Need for Speed: Underground и Need for Speed: Most Wanted таких обновлений не ожидается, зато за EA это сделал 3D-художник под ником Darudnik.
В своих работах он показал, как бы могли выглядеть потенциальные ремейки. В глаза сразу бросаются улучшенные освещение, модели автомобилей и проработанное окружение. Вероятно, от такой переработанной игры аудитория осталась бы в восторге.
Underground (рендер)
Undeground (оригинал)
Undeground днём (рендер)
Underground (оригинал)
В комментариях пользователи оценили работу Darudnik. Кто-то всерьёз стал просить автора взяться на ремейки игр, однако, конечно, заниматься таким он не собирается.
Most Wanted (рендер)
Most Wanted (оригинал)
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