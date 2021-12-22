В PlayStation Store стартовала новогодняя распродажа
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22 декабря в PlayStation Store началась зимняя распродажа, посвящённая Новому году. В акции участвует множество игр, включая новинки этой осени.
Самые интересные предложения:
- «Стражи Галактики» — 3249 рублей (вместо 4999 рублей);
- Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition — 3711 рублей (вместо 4639 рублей);
- The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — 2039 рублей (вместо 3399 рублей);
- Back 4 Blood — 2999 рублей (вместо 4999 рублей);
- FIFA 22 — 2449 рублей (вместо 4899 рублей);
- Diablo 2: Resurrected — 1874 рубля (вместо 2499 рублей);
- Battlefield 2042 — 4124 рубля (вместо 5499 рублей);
- Call of Duty: Vanguard — 3184 рубля (вместо 4899 рублей);
- Kena: Bridge of Spirits — 2136 рублей или 1993 рубля с PS+ (вместо 2849 рублей);
- Mass Effect: Legendary Edition — 2449 рублей (вместо 4899 рублей);
- Resident Evil Village — 2149 рублей (вместо 4999 рублей);
- Ratchet & Clank: Rift Apart — 4124 рубля (вместо 5499 рублей);
- It Takes Two — 1449 рублей (вместо 2899 рублей);
- Far Cry 6 — 2699 рублей (вместо 4499 рублей).
С полным списком можно ознакомиться здесь. Акция заканчивается 8 января в 00:00 мск. Судя по всему, затем появятся и другие предложения длительностью в две недели.
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