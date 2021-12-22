В PlayStation Store стартовала новогодняя распродажа

22 декабря в PlayStation Store началась зимняя распродажа, посвящённая Новому году. В акции участвует множество игр, включая новинки этой осени.

Самые интересные предложения:

С полным списком можно ознакомиться здесь. Акция заканчивается 8 января в 00:00 мск. Судя по всему, затем появятся и другие предложения длительностью в две недели.

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