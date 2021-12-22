Российский блогер создал диораму по S.T.A.L.K.E.R. в лампе накаливания

YouTube-блогер под ником DreadCraftStation, занимающийся созданием бутафорных реплик из видеоигр, выпустил ролик о своей новой работе. Он сконструировал диораму по вселенной S.T.A.L.K.E.R. и поместил её в лампу накаливания.

В видео автор кратко показал процесс создания работы. Сперва он отрезал цоколь и протёр лампочку. Затем блогер посыпал внутрь неё песок разного цвета, при этом зафиксировав первый слой эпоксидной смолой с люминесцентным наполнителем. Таким образом у автора получилось создать эффект радиоактивной земли.

После этого мастер стал укладывать в лампочке декорации: растительность, деревья, камни и дорожные знаки. Потом он распечатал на 3D-принтере автомобиль «УАЗ», военного, учёного и снорков. Автор раскрасил модельки в стилистике игр S.T.A.L.K.E.R. и разместил их в диораму.

На канале DreadCraftStation можно найти множество других работ. Например, автор уже выкладывал видео по созданию ледяного меча Саб-Зиро из Mortal Kombat X, а также скрытый клинок из серии Assassin's Creed.

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