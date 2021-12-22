Второй сезон «Ведьмака» возглавил недельный чарт Netflix всего за 3 дня

Онлайн-кинотеатр Netflix подвёл итоги прошлой недели и опубликовал данные у себя на сайте. Как и ожидалось, второй сезон «Ведьмака» уверенно захватил первую строчку с более 142 млн просмотренных часов. На втором месте оказался первый сезон шоу — в начале недели зрители решили освежить память о происходящих событиях.

Сериалу про Геральта из Ривии удалось достичь столь высокого результата всего за 3 дня: шоу вышло в пятницу, 17 декабря. Суммарно первый сезон собрал около 540 млн часов, так что у продолжения есть все шансы улучшить прошлый результат.

Онлайн-кинотеатр Netflix пока не комментировал успехи сериала, однако шоураннер проекта Лорен Шмидт-Хисрих сообщила о написании сценария для третьего сезона. По её словам, он почти готов, однако до съёмок ещё далеко.

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