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Ubisoft не планирует отказываться от NFT-токенов

Ubisoft не планирует отказываться от NFT-токенов
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Судя по всему, Ubisoft нисколько не задел негатив вокруг NFT. Компания рассказала о своих планах на технологию, а также про внутренние принципы работы с токенами.

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В первую очередь организация объявила о заключении соглашения с блокчейн-площадкой Aleph.im. Она предоставит для платформы Ubisoft Quartz децентрализованную сеть для хранения NFT. После этого технический директор Ubisoft по блокчейну Дидье Женевуа объяснил, как компания планирует работать с технологией.

Он признал, что вокруг NFT сейчас очень много негатива среди игроков, и компания ценит мнение потребителей. Специально для этого Ubisoft сформировала три принципа работы:

  • Использовать технологию ответственно — обеспечивать игрокам безопасную среду для использования NFT;
  • Сосредоточиться на ценных предложениях для пользователей, вознаграждающих за игровой опыт;
  • Работать c менее энергозатратными блокчейн-сетями.

Ранее глава Ubisoft Ив Гиймо провёл совещание с сотрудниками компании и заявил, что организация собирается и дальше внедрять NFT в свои игры. По его словам, потребители привыкнут к ним — как уже привыкли к лутбоксам и микротранзакциям. Однако в данный момент NFT не приносит компании большой прибыли — на площадке Quartz за всё время с момента старта было продано токенов всего на $ 396 (примерно 29 тыс. рублей).

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