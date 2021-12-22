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Российский мультфильм «БоксБалет» вошёл в шорт-лист премии «Оскар»

Российский мультфильм «БоксБалет» вошёл в шорт-лист премии «Оскар»
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Академия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-лист номинантов на премию «Оскар». В категорию «Лучший анимационный короткометражный фильм» попала работа Антона Дьякова под названием «БоксБалет». Картина рассказывает о любви между боксёром и балериной.

Ранее упомянутая российская драма «Разжимая кулаки» тем временем не прошла в короткий список номинантов и не будет принимать участия в борьбе за главный приз. Стоит отметить, что финская лента «Купе номер 6» с российским актёром Юрой Борисовым поборется за главный приз в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Номинации на 94-ю церемонию вручения «Оскара» киноакадемия объявит 8 февраля 2022 года. Сама церемония пройдёт 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.

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