Российский мультфильм «БоксБалет» вошёл в шорт-лист премии «Оскар»

Академия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-лист номинантов на премию «Оскар». В категорию «Лучший анимационный короткометражный фильм» попала работа Антона Дьякова под названием «БоксБалет». Картина рассказывает о любви между боксёром и балериной.
Ранее упомянутая российская драма «Разжимая кулаки» тем временем не прошла в короткий список номинантов и не будет принимать участия в борьбе за главный приз. Стоит отметить, что финская лента «Купе номер 6» с российским актёром Юрой Борисовым поборется за главный приз в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Номинации на 94-ю церемонию вручения «Оскара» киноакадемия объявит 8 февраля 2022 года. Сама церемония пройдёт 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.
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