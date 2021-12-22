В Overwatch можно сыграть полностью бесплатно
Поделиться
Blizzard объявила о начале новогодней акции. Любой желающий может сыграть в Overwatch на ПК, консолях Xbox и PlayStation. Игрокам доступны все 32 героя, а также полный список карт и режимов.
Для игры понадобятся соответствующие подписки: PS+ и Xbox Live Gold. Акция продлится до 2 января — после покупки весь прогресс пользователей перенесётся в полную версию игры. Сам проект в данный момент продаётся с большой скидкой.
Сама Blizzard тем временем работает над второй частью Overwatch. Новая информация о сиквеле должна появиться уже в следующем году.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 22 декабря 2021
-
12:37
-
12:00
-
11:27
-
11:03
-
10:37
-
10:25
-
10:04
-
09:32
-
09:02
-
08:42
-
08:19
- 21 декабря 2021
-
22:07
-
21:27
-
20:25
-
20:06
-
19:21
-
19:00
-
18:29
-
18:10
-
18:00
-
17:42
-
17:22
-
16:42
-
16:11
-
15:24
-
15:18
-
14:55
-
14:24
-
14:14
-
14:01
-
13:32
-
13:05
-
12:43
-
12:19
-
11:51
Партнерский контент