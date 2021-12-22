В Overwatch можно сыграть полностью бесплатно

Blizzard объявила о начале новогодней акции. Любой желающий может сыграть в Overwatch на ПК, консолях Xbox и PlayStation. Игрокам доступны все 32 героя, а также полный список карт и режимов.

Для игры понадобятся соответствующие подписки: PS+ и Xbox Live Gold. Акция продлится до 2 января — после покупки весь прогресс пользователей перенесётся в полную версию игры. Сам проект в данный момент продаётся с большой скидкой.

Сама Blizzard тем временем работает над второй частью Overwatch. Новая информация о сиквеле должна появиться уже в следующем году.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!