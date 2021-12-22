Стоимость игр в подписке Xbox Game Pass превысила 466 тысяч рублей в 2021 году

Xbox Game Pass продолжает развиваться и увеличивать количество доступных игр в каталоге. Сервис Loadout провёл расчёты стоимости продуктов, добавленных в сервис в 2021 году. Общая сумма составила невероятные $ 6317 или 466 тыс. рублей.
Наиболее «ценным» месяцем в году оказался март. Тогда в подписке появились тайтлы Bethesda и другие игры на общую сумму $ 964 (71 тыс. рублей). Самым маленьким по стоимости оказался апрель с результатом $ 330 (24 тыс. рублей). Аналитики отмечают, что по соотношению «цена-качество» Xbox Game Pass — одно из лучших предложений в игровой индустрии.
Уже в следующем году в подписке появятся такие игры, как Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2, Redfall, Total War: Warhammer III и многие другие, что ещё сильнее увеличит ценность предложения от Microsoft. Следует отметить, что многие тайтлы рано или поздно покидают сервис, в то время как игры внутренних студий Xbox остаются в нём навсегда.
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